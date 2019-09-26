Борисов заявил, что у кабмина есть идеи по импортозамещению на случай новых санкций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дополнительные предложения по импортозамещению подготовлены в России на случай новых санкций против страны. Об этом сообщил в четверг президенту России Владимиру Путину вице-премьер Юрий Борисов.

"Я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью", - отметил Борисов.

По словам вице-премьера, сейчас в России реализуется программа импортозамещения. В настоящее время, подчеркнул Борисов, "срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет".

Страны Запада начали вводить санкции в отношении России в марте 2014 года в связи с событиями на Украине. В частности, Евросоюз запретил девяти российским оборонным концернам поставки европейских технологий двойного назначения. В список попали АО "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт".