Минфин может реструктурировать регионам в 2020 году 75 млрд рублей бюджетных кредитов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин готовит предложение регионам по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в развитие. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Госдуме.

"Мы готовим предложение по облегчению бремени по возврату кредитов перед РФ. На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. Предложение: давайте рассмотрим возможности по реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, которые реализуются в регионах, в инфраструктуру", - сказал он.

Силуанов отметил, что существуют большие различия в бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

"Мы выделили 10 субъектов РФ, которые требуют дополнительной поддержки со стороны федерального центра, и по каждому из таких субъектов РФ будут приняты специальные программы по увеличению их экономического потенциала", - добавил Силуанов.

Также первый вице-премьер, министр финансов РФ подчеркнул, что необходимо поддерживать сельские территории, сообщив, что Минфин готов увеличить объем средств на их поддержку в бюджете на следующий год.

В новость были внесены изменения (15:05 мск) - добавлены подробности по тексту.