Титов: Россия не готова переходить на короткую рабочую неделю при действующей экономике

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия не готова переходить на четырехдневную рабочую неделю с действующим законодательством и экономическими процессами, сообщил в четверг журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Инициативу о сокращении рабочей недели до четырех дней в июне текущего года высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Предполагается, что на ряде предприятий, задействованных в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", введут "четырехдневку" в качестве эксперимента в ближайшее время. Ранее представители предприятий высказали ТАСС мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но в массовом порядке это может произойти не раньше, чем через 10 лет.

"Страна к этому не готова <…> Это должна быть экономика с новой производительностью труда, для этого нужны новые технологии инвестиций, налоговая политика, доступ к кредитам", - сказал Титов.

Он считает, что сейчас в стране действует достаточно либеральное трудовое законодательство, обеспечивающее отсутствие переработок и в целом комфортные условия для граждан.

При этом, по его мнению, с развитием новых высоких технологий внедрение сокращенной рабочей недели станет необходимостью. "Думаю, это будущее, мы находимся на этапе технологической революции, когда приток новых технологий приведет к изменениям на рынке труда", - сказал Титов.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.