Кудрин предложил Госдуме обсудить изменение методики оценки госпрограмм

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил депутатам Госдумы провести ряд слушаний, посвященных изменению методики оценки исполнения госпрограмм. Об этом он заявил на заседании Госдумы при рассмотрении исполнения федерального бюджета за 2018 год.

В начале сентября Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за 2018 год указала, что ни одна из госпрограмм в 2018 году не была исполнена с высокой степенью эффективности, тогда как Минэкономразвития РФ оценило как высокую эффективность реализации по 22 госпрограммам, выше среднего уровня - по 13 госпрограммам, ниже среднего уровня - по четырем госпрограммам, низкую - лишь по одной госпрограмме.

"Сегодня, несмотря на то, что правительство приняло решение и приняло новую методику оценки государственных программ, она, конечно, по итогам прошлого года все-таки остается еще несовершенной. Давайте проведем ряд слушаний по госпрограммам, по этой методике. Нам всем и перед своим избирателями, и перед обществом более четко и строго надо отвечать, как мы оцениваем исполнение госпрограмм", - сказал Кудрин.

"Тем более у каждой госпрограммы есть фамилия, имя и отчество ответственного за ее исполнение. Я сегодня их не буду называть, но давайте со следующего раза будем более строго к этому относиться", - добавил глава Счетной палаты.

Кудрин призвал "навести порядок" в оценке исполнения госпрограмм. "Конечно, коллеги, мы должны навести порядок в оценке государственных программ. Все-таки все наши расходы в интересах выполнения государственных программ, достижения целей, результативности наших бюджетных расходов. Вот эта методика должна как бы подытоживать результативность наших бюджетных расходов", - отметил Кудрин.