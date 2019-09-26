{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Mercedes отзывает в России 922 машины

Причиной стали проблемы с дренажными шлангами для конденсата кондиционера

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России 922 автомобиля класса GLE из-за проблем с дренажными шлангами для конденсата кондиционера, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.

"Причиной отзыва транспортных средств являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет проведена проверка и, при необходимости, правильная установка дренажных шлангов.

Теги
Россия
Российское ПО ограничивает рост тарифов на вывоз мусора
Как высокие технологии сокращают издержки рынка сбора и утилизации отходов
Читать полностью