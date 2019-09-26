Mercedes отзывает в России 922 машины

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России 922 автомобиля класса GLE из-за проблем с дренажными шлангами для конденсата кондиционера, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.

"Причиной отзыва транспортных средств являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет проведена проверка и, при необходимости, правильная установка дренажных шлангов.