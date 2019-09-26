ЦБ: рост реальной заработной платы в III квартале составит 3-3,5% в годовом выражении

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рост реальной заработной платы в России в III квартале 2019 года составит 3-3,5% в годовом выражении. Такие данные содержаться в очередном выпуске ЦБ РФ комментария по экономике.

"Годовой темп прироста трудовых компенсаций продолжил колебаться вблизи средних уровней 2016-2017 годов. В реальном выражении заработная плата в июле и августе увеличилась на 3%. По оценкам, в III квартале 2019 года ее рост составит 3-3,5% в годовом выражении", - отмечает регулятор.

По предварительной оценке Росстата, в июле и августе 2019 года рост номинальной заработной платы составил 7,7% и 7,4% соответственно. В разрезе секторов и видов экономической деятельности заработная плата повышалась в июле и августе относительно равномерно.

Годовой рост ВВП России

Годовой темп прироста ВВП России во II квартале 2019 года ускорился до 0,9%. В III квартале, по прогнозу ЦБ РФ, рост составит 0,8-1,3% в годовом выражении.

"В II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП ускорился до 0,9% вследствие улучшения динамики валовой добавленной стоимости в оптовой торговле и в операциях с недвижимым имуществом. По прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в III квартале 2019 года составит 0,8-1,3%", - говорится в комментарии ЦБ по экономике.

Макроэкономическая статистика за июль-август указывает на продолжение роста производственной активности в России в III квартале 2019 года, отмечает регулятор.

"В августе 2019 года увеличился выпуск по широкому кругу товаров и услуг, что отразилось в росте промышленного производства. Продолжился, хотя и с меньшим годовым темпом, чем в июле, рост выпуска сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем рост инвестиционного и потребительского спроса в августе, как и в предыдущие месяцы, оставался сдержанным", - говорится в материалах ЦБ.

Банк России 6 сентября понизил прогноз роста ВПП России на 2019 год до 0,8-1,3% с 1-1,5%.