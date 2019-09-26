Кабмин утвердил правила субсидирования выпуска оборудования для добычи "трудной" нефти

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила субсидирования проектов по производству оборудования, необходимого для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП), технологии, используемой при добыче трудноизвлекаемой нефти. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовых актов.

"Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям <…> на проведение <…> работ <…> по созданию производств оборудования, необходимого для проведения гидравлического разрыва пласта", - говорится в документе.

Одним из условий для получения субсидии в документе указывается объем внебюджетных средств. Он должен превышать размер субсидии не менее чем в два раза. Также инвестор обязан начать реализацию проекта до старта субсидирования, но не ранее календарного года, предшествующего году получения субсидии. Кроме того, до 2023 г. компании необходимо реализовать по контракту оборудование на сумму не менее 3 млрд рублей, а объем реализации по итогам всего срока осуществления проекта должен быть больше субсидии не менее чем в три раза, говорится в постановлении.

Срок реализации проекта должен составить не более семи лет, а оборудование соответствовать современному уровню развития техники и технологий.

Субсидия предоставляется в рамках реализации госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" для стимулирования производства в РФ.

Использование гидравлического разрыва пласта

Технология используется для увеличения притока жидкости и газа к скважинам путем подачи под землю смеси воды, песка и химикатов под большим напором. Гидроразрыв пласта - один из самых эффективных методов добычи и разработки "трудноизвлекаемых" ресурсов - нефти и газа.

Впервые эта технология был променена в США в 1947 году. В середине 2000-х годов разработка сланцевых месторождений в США путем гидроразрыва пласта ("сланцевая революция") привела к резкому увеличению добычи "трудных" ископаемых.