Проектами ФЦП Севастополя займется госучреждение на базе Агентства ипотечного кредитования

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Севастопольское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию будет переформатировано в госучреждение, которое займется в Севастополе проектированием и строительством объектов в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании правительства города.

Ранее врио губернатора Севастополя обратился к правительству РФ с просьбой назначать единого поставщика услуг при строительстве социальных объектов в Крыму, стоимость которых превышает 500 млн рублей. Обращение было вызвано тем, что сейчас в регионе есть проблемы с недобросовестными поставщиками.

"Нам необходима собственная строительная организация, государственная, которая будет в будущем реализовывать поручения, которые нам даны. В том числе, участвовать в реализации ФЦП. <...> Действующее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое в полуспящем состоянии, свои функции сохранит, но основная деятельность будет другая - проектирование и строительство объектов в городе Севастополе", - сказал Развожаев.

По данным правительства, государственное унитарное предприятие, в которое будет превращено агентство, получит название "Севастопольстройпроект".

Директор департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин пояснил, что сейчас в городе по вине подрядчиков возникают проблемы с проектированием и строительством объектов ФЦП, в том числе - объектов социальной инфраструктуры.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10%, до 959 млрд рублей.