Силуанов: объем Фонда национального благосостояния превысит в 2020 году планку в 7% ВВП

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит в 2020 году планку в 7% ВВП. Превышение составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей, сообщил в Госдуме первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, в следующем году ФНБ превысит планку 7%, ожидаем, что это превышение составит от 1,5 до 2 трлн рублей. Мы предлагаем часть этих средств направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15-20% от этой суммы. И направлять таким образом, чтобы эти средства за собой приносили синергетический эффект, то есть на рубль средств ФНБ привлекать четыре-пять рублей частных инвестиций", - сказал он.

По словам Силуанова, правительство РФ готовит проект решения по инвестированию средств ФНБ.

Согласно материалам Минфина, объем ФНБ за август 2019 года увеличился на 3,85% и на 1 сентября составил 8,170 трлн рублей, что эквивалентно $122,883 млрд.

Минфин РФ сообщал 19 сентября, что объем средств ФНБ в 2020 году увеличится до 11,1 трлн рублей, в 2021 году - до 13,7 трлн рублей, в 2022 году - до 16,2 трлн рублей.

По данным министерства, объем ФНБ на конец 2020 года составит 8,5% ВВП.