СМИ: Хайнань активно привлекает на работу иностранных ученых и педагогов

ХАЙКОУ /Китай/, 26 сентября. /ТАСС/. Учебные заведения южнокитайской провинции Хайнань все активнее привлекают иностранных специалистов для создания на острове высококачественной системы образования международного уровня. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Все более интенсивную работу в этом направлении проводят неправительственные и некоммерческие организации. Большой вклад в развитие сотрудничества с США в культурно-гуманитарной сфере вносит, в частности, Ассоциация международного взаимодействия в сфере образования (IEEA), основанная американцем Эдди Стефеном Миллсом из штата Алабама. Сам он уже 26 лет преподает на Хайнане.

Ключевое направление в деятельности IEEA - вовлечение молодежи из разных стран в программу по обучению английскому языку учащихся китайских вузов. В последние несколько лет в провинции Хайнань преподавателями английского работали сотни иностранцев.

Как сообщает портал, с 2007 года остров постоянно расширяет квоту с правом на постоянное проживание для тех зарубежных специалистов, кто внес особый вклад в развитие хайнаньской системы образования. В последнее время Центр по международным связям Хайнаня создал для иностранных граждан должности "ответственных лиц" по развитию контактов с зарубежьем для более плодотворного взаимодействия с международными экспертными кругами, развития культурно-гуманитарных контактов и популяризации острова на международной арене.

Важное значение в привлечении иностранных специалистов сыграло решение администрации Хайнаня упростить с конца августа процедуры получения постоянного вида на жительство. Новые правила распространяются на высококвалифицированные профессиональные кадры, лиц, имеющих степень кандидата и доктора наук, либо долгое время участвующих в важных национальных проектах КНР. "Зеленую карту" могут получить все иностранцы, внесшие большой вклад в развитие Китая, а также крайне востребованные специалисты, в том числе те, кто постоянно работает в стране и имеет достаточно высокий доход с хорошей историей налоговых выплат.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании экспериментальной зоны свободной торговли и особой экономической зоны Хайнань. Цель проекта - вовлечь остров в процесс глобализации, заложить прочную инновационную базу, за счет которой курортная провинция будет постоянно преображаться. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в состав которого войдет зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.