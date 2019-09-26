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Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрд

Они составили $532,6 млрд

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 20 сентября 2019 года составили $532,6 млрд, что на $1,4 млрд (0,3%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Рост резервов, по информации регулятора, произошел "преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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