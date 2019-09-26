Судостроительный завод "Пелла" построит ледокол мощностью 18 МВт к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ленинградский судостроительный завод "Пелла" построит к 2024 году ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7, компания выиграла соответствующий конкурс ФГУП "Росморпорт". Об этом сообщила пресс-служба "Росморпорта".

Ледокол будет построен в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна. Стоимость работ по контракту составит 7,54 млрд рублей.

"По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме ФГУП "Росморпорт" и ОАО "Пелла" заключили государственный контракт на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7. Линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2 мощностью 18 МВт. <…> Судно планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году", - говорится в сообщении.

Новый ледокол планируется построить на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ "Вымпел". В 2012-2016 годах на Выборгском судостроительном заводе были построены три линейных дизель-электрических ледокола "Владивосток", "Мурманск" и "Новороссийск" проекта 21900М мощностью 18 МВт. Ледоколы хорошо зарекомендовали себя в период эксплуатации в различных условиях, в том числе в арктических морях.

Реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры рассчитана до декабря 2024 года, объем финансирования превышает 3 трлн рублей. Задача плана - развивать и расширять международные транзитные коридоры Запад - Восток и Север - Юг. Кроме этого, целью проекта является повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией.