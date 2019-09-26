AFP: компания Airbus стала жертвой кибератак

ТАСС, 26 сентября. Хакеры неоднократно пытались украсть данные французской авиакомпании Airbus через компьютерные сети ее подрядчиков и поставщиков в течение последнего года. Об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на источники.

По информации источников агентства в службах безопасности, за последние 12 месяцев Airbus подверглась четырем крупным кибератакам.

Согласно их информации, хакеры действовали через сети французской консалтинговой компании Expleo, производителя двигателей для авиации Rolls-Royce и двух неустановленных французских подрядчиков. Злоумышленники искали информацию о двигателях для военно-транспортного самолета A400M и рейсового авиалайнера A350. Атака на Expleo была раскрыта еще в конце 2018 года. Хакеры получили доступ к VPN, через которую осуществлялась связь между Expleo и Airbus.

Источники агентства считают, что за кибератаками мог стоять Китай.

France Presse не уточняет, повлияли ли атаки на деятельность компании и вызвали ли они нарушение безопасности данных.

Как отмечает агентство Reuters, в прошлом году авиакомпания заявляла, что в результате одной из атак произошла утечка информации.