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AFP: компания Airbus стала жертвой кибератак

Хакеры, по данным France Presse, действовали через сети французских компаний

ТАСС, 26 сентября. Хакеры неоднократно пытались украсть данные французской авиакомпании Airbus через компьютерные сети ее подрядчиков и поставщиков в течение последнего года. Об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на источники.

По информации источников агентства в службах безопасности, за последние 12 месяцев Airbus подверглась четырем крупным кибератакам.

Согласно их информации, хакеры действовали через сети французской консалтинговой компании Expleo, производителя двигателей для авиации Rolls-Royce и двух неустановленных французских подрядчиков. Злоумышленники искали информацию о двигателях для военно-транспортного самолета A400M и рейсового авиалайнера A350. Атака на Expleo была раскрыта еще в конце 2018 года. Хакеры получили доступ к VPN, через которую осуществлялась связь между Expleo и Airbus.

Источники агентства считают, что за кибератаками мог стоять Китай.

France Presse не уточняет, повлияли ли атаки на деятельность компании и вызвали ли они нарушение безопасности данных.

Как отмечает агентство Reuters, в прошлом году авиакомпания заявляла, что в результате одной из атак произошла утечка информации.

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