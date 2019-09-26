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В СФ просят кабмин освободить от НДС российских разработчиков компьютерного оборудования

Также участники по развитию цифровой экономики призвали определить секторы, где отмечается низкий уровень или отсутствие российских разработок

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендует правительству РФ освободить от НДС российских производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения данных. Об этом говорится в тексте решения по итогам состоявшегося в четверг заседания Совета, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать правительству в рамках мер налогового стимулирования подготовить предложения по дополнению части второй Налогового кодекса РФ статьей "Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика организаций, разрабатывающих и производящих телекоммуникационное, компьютерное и серверное оборудование, системы хранения данных российского происхождения" в части установления права на освобождение от обязанностей плательщика по НДС", - говорится в документе.

Кроме того, участники Совета рекомендуют кабмину разработать классификатор основных типов программных и аппаратных решений, которые используются для цифровизации производственных процессов, для выявления секторов, где отмечается низкий уровень или отсутствие российских разработок. Также в тексте решения есть рекомендация правительству рассмотреть возможность отмены или упрощения процедуры экспортного контроля для российских производителей телекоммуникационного и электронного оборудования, вычислительной техники.

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