Аграрии Ставрополья начали сев озимых культур

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края начали осеннюю посевную кампанию. В полях начался сев озимой пшеницы и рапса, сообщили в четверг в пресс-службе краевого Министерства сельского хозяйства.

"В Ставропольском крае приступили к севу озимых культур. Сев озимой пшеницы ведут сельхозтоваропроизводители 16 районов и городских округов. <…> Сельзотоваропроизводители края также ведут сев озимого рапса", - говорится в сообщении.

Осенью 2019 года аграрии планируют посеять более 2 млн га озимых культур, большая часть из них на зерно (порядка 1,9 млн га). Среди лидеров по посевной кампании озимых культур - Александровский муниципальный район, где сев прошел уже на площади 17,9 тыс. га.

Урожай зерна на Ставрополье в 2018 году составил 8,15 млн т (без кукурузы), доля продовольственной пшеницы - 79,3%. Потери из-за засухи составили порядка 1 млн т по сравнению с 2017 годом. В 2019 году часть районов края также вела уборку в условиях засухи, урожай зерна без кукурузы составил 8,3 млн т в 2019 году.