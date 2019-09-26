Глава "Аэрофлота": концепция "регуляторной гильотины" улучшит деловой климат в стране

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Концепция "регуляторной гильотины" станет одним из ключевых инструментов для улучшения делового климата в стране. Такое мнение высказал в четверг генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, выступая на заседании возглавляемого им комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по регуляторной политике.

"Для бизнес-сообщества концепция "регуляторной гильотины" - один из ключевых инструментов улучшения делового климата", - сказал он. Вместе с тем Савельев заметил, что реализация данной концепции и "тонкая настройка" ее механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и представителей деловых кругов. Это, по словам главы "Аэрофлота", отвечает и деловым интересам, и задачам прорывного развития страны.

В свою очередь, в пресс-службе авиаперевозчика по итогам заседания комитета РСПП напомнили ТАСС, что концепция "регуляторной гильотины" предполагает отмену после 1 января 2021 года всех ранее принятых нормативных правовых актов и обязательных требований к бизнесу. Вместо них должны быть разработаны и введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах. "Все нормативные требования к бизнесу в течение следующего года должны быть проанализированы федеральными органами на предмет актуальности, обоснованности и исполнимости", - заметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что участники заседания в ходе обсуждения вопроса высказались за необходимость избежать "правового вакуума", особенно в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт.

Другой проблемой, по данным пресс-службы, участники заседания назвали существующее дублирование контрольных механизмов в тех сферах, которые функционируют по международным стандартам или законам иностранных государств. "Регуляторная гильотина" могла бы решить эту проблему и снизить административную нагрузку на компании, которые действуют на транснациональном рынке в условиях конфликта различных юрисдикций, для чего необходима гармонизация российских и международных законодательных требований", - заметили в пресс-службе.