Пермский завод по производству сельхозтехники поставит продукцию в Европу

ПЕРМЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Ремонтно-механический завод (РМЗ), который выпускает кормозаготовительную технику в Краснокамске (Пермский край), подписал соглашения с компаниями из Словакии и Болгарии, что позволит РМЗ предоставить зарубежным партнерам права на заключение от имени дилера договоров поставки своей продукции в страны Восточной и Западной Европы. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Соглашения подразумевают предоставление зарубежным партнерам права на заключение от имени дилера и за свой счет договоров поставки продукции Краснокамского РМЗ для ее последующего самостоятельного распространения на территории Болгарии, Словакии, Австрии и Сербии. Первые поставки будут уже в текущем году. Компания планирует постепенно расширять дилерскую сеть в Европе и наращивать объемы поставок по мере знакомства потребителей с брендом", - сказано в сообщении.

Еще один договор с компанией "Нью Плодив Лтд", занимающейся продажей спецтехники и сельхозтехники в Болгарии, позволит Краснокамскому РМЗ поставлять в страны Европы технику, комплектующие, запасные части, расходные материалы для ее хранения и последующей продажи. "Технология заготовки сенажа в упаковке хорошо знакома европейским фермерам. Но у техники краснокамского завода есть ряд преимуществ. Во-первых, это более доступная цена, а наши сельхозпроизводители ценят соотношение цены и качества. Во-вторых, завод предлагает инновационные решения, у которых нет аналогов в Европе. Это резчик рулонов и упаковщик прямоугольных рулонов. Думаем, что техника будет пользоваться спросом в Европе", - отметил директор компании "Нью Плодив Лтд. Лъчезар Лулчев.

Краснокамский РМЗ расположен примерно в 40 км от Перми, завод был основан 1 октября 1973 года, тогда он назывался Центральной ремонтно-механической мастерской (ЦРММ), где занимались ремонтом ходовой части тракторов, капитальным ремонтом узлов и агрегатов тракторов Т-100 для организаций мелиорации, в 1993 году ЦРММ была переименована в Краснокамский ремонтно-механический завод. С 2002 года предприятие выпускает кормозаготовительную технику по лицензии итальянских компаний, всего выпускаются три вида оборудования: пресс-подборщики для формирования рулонов сена или сенажа, новое поколение скоростных упаковщиков для оборачивания рулонов в пленку, резчиков рулонов, позволяющих раздавать корма непосредственно на фермах.