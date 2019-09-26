Сбербанк намерен подать иск о банкротстве "Метростроя" Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой". Об этом говорится в сообщении в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и предпринимателей (Федресурс).

"ПАО "Сбербанк" уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации, ПАО "Сбербанк" испытывает трудности с погашением компанией своей задолженности. "ОАО "Метрострой" испытывает сложности с исполнением обязательств перед ПАО "Сбербанк". Проведенные совместно с ОАО "Метрострой" мероприятия по урегулированию ситуации на текущий момент к погашению задолженности не привели. В связи с длительным неисполнением обязательств со стороны ОАО "Метрострой", ПАО "Сбербанк" в установленном порядке проинформировало о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением об инициировании вопроса о признании ОАО "Метрострой" банкротом. Вместе с тем банк готов к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке", - отметила представитель пресс-службы.

Сумму задолженности в банке не уточнили. В "Метрострое" от комментариев отказались.

В январе этого года власти Петербурга намеревались расторгнуть контракты на строительство подземки с "Метростроем" и передать работы другому подрядчику из-за долгов компании перед Федеральной налоговой службой, которая в суде требовала признать "Метрострой" банкротом.

Позже решение о расторжении контрактов было отозвано с условием, что компания заключит мировое соглашение с налоговой. В феврале текущего года "Метрострой" заключил мировое соглашение с налоговой службой, согласно которому компания получила отсрочку по уплате долгов по налогам, предоставив в залог имущество. Кроме того, иски о банкротстве "Метростроя" подавали и другие частные компании.

Также иски о банкротстве в арбитраж Петербурга подавались в отношении дочерних структур "Метростроя", часть из них были удовлетворены. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов ранее сообщал, что власти города в курсе этой ситуации и отмечал, что к качеству управления структурами "есть вопросы".

В новость внесены изменения (18:32 мск) - добавлен комментарий пресс-службы ПАО "Сбербанк".