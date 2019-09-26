В Приангарье областные субсидии получили 187 пострадавших при паводках предпринимателей

ТАСС, 26 сентября. Субсидии из бюджета Иркутской в размере 200 тыс. рублей получили 187 предпринимателей, пострадавших при паводках в июне. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС губернатор области Сергей Левченко.

"За счет средств областного бюджета мы предоставляем пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии по 200 тыс. рублей. С 13 сентября по сегодняшний день поступило в министерство 379 заявлений на предоставление субсидий, из них направлено уже на перечисление 187 заявок на общую сумму 37,4 млн рублей", - сказал он.

Левченко пояснил, что также в регионе ведется прием документов и выдача займов областным фондом микрокредитования. "По ставке 1% годовых уже по состоянию на вчера выданы микрозаймы 21 предпринимателю на сумму 23,8 млн рублей. И до конца сентября мы планируем, что будет осуществлена еще докапитализация фонда на 150 млн рублей, и мы будем продолжать предпринимателям выдавать эти займы", - добавил он.

Губернатор также добавил, что ведется выдача микрозаймов в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей сроком до 3 лет по льготной процентной ставке и субъектам МСП, работающим на территории моногородов. "На вчерашний день выданы микрозаймы 5 субъектам на сумму 21 млн рублей", - сказал глава региона.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.