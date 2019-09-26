Минстрой России разрешил строить пятиэтажные школы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ смягчил требования к этажности школ, сообщил в четверг глава министерства Владимир Якушев. По его словам, работа по модернизации нормативно-технических документов и сводов правил ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Могу привести первые результаты, которые также направлены на оптимизацию и рационализацию решений. Так, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. В настоящее время - это не более четырех этажей. При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности", - сказал Якушев на коллегии министерства.

Он добавил, что актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее - не выше второго). Также ранее требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. Нормативно-технические документы требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка, пояснил министр.

"Очевидно, что это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены регионами. Мы среагировали на них: изменения вступят в силу через полгода", - отметил Якушев.