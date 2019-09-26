Эксперт: интернет-торговля наносит серьезный удар по региональным бюджетам

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Интернет-торговля наносит серьезный удар по российскому бизнесу, сфере МСП и региональным бюджетам, считает президент и основать группы Zenden Андрей Павлов.

"В целом интернет наносит удар по российскому бизнесу, наносит удар по МСП, он наносит большой удар по региональным бюджетам, по регионам. Допустим, в Новгородскую область в прошлом году из-за рубежа приехал 1 млн посылок, что такое 1 млн посылок - это 1 млрд рублей с региона без пошлин, который уехал за рубеж, к чужому бизнесу. Да, покупателю удобно купить дешево в любой точке мира, по факту без налогов получить товар, но если в этой цепочке нет интересов государства и нет интересов бизнеса, а есть только интересы клиента, то такую цепочку надо ломать, так экономика не построится, так идет сдача собственного рынка", - сказал Павлов на площадке Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который проходит в Уфе.

По его мнению, крупные маркетплейсы, в том числе российские, также неблагоприятно влияют на региональные бюджеты, так как игроки на рынке, как правило, зарегистрированы в больших городах - Москве и Санкт-Петербурге.

"Крупные российские компании, маркетплейсы налоги платят в Москве, Санкт-Петербурге и тоже минуют региональные бюджеты, и тоже высасывают деньги из регионов", - добавил Павлов.

Он также считает, что каждая посылка с товаром, приобретенным за рубежом, которая доставляется на территорию РФ, должна облагаться пошлиной. "Это как выкачка мозгов,… интернет вытаскивает деньги по такому же примерно пути. По моему мнению, ни одна посылка, ни один товар не имеет право заезжать в Россию без пошлины. Чем меньше к нам будет заезжать посылок, тем больше будет возможностей у российского бизнеса в ретейле", - заключил спикер.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.