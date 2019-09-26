Власти Дагестана намерены с помощью соотечественников привлечь зарубежные инвестиции

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют с помощью участников первого Форума молодых соотечественников, который проходит в Махачкале, привлечь в республику зарубежные инвестиции. Об этом ТАСС в четверг заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Одна из секций нашего форума была посвящена именно привлечению зарубежных инвестиций в республику, к которому мы намерены призывать и привлекать, в том числе и наших соотечественников в разных странах", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "успешные примеры привлечения таких инвестиций в республику уже есть". "Так, в Хивском и Ахтынском районах в различные проекты, в том числе и социальные, инвестируют наши соотечественники из Казахстана. И мы намерены, чтобы таких примеров было много", - добавил Муслимов.

При этом он напомнил, что выходцы из Дагестана живут почти в 40 странах, их общая численность составляет более 3 млн человек. "Самая многочисленная дагестанская диаспора проживает в Турции - более 500 тыс. человек. Еще 240 тыс. проживают в Азербайджане. Дагестанцы также живут в Казахстане, Туркменистане, Киргизии, Грузии, Украине, Сирии, Иране, Ираке, Йемене, Ливане и других странах", - заключил министр.

Первый форум молодых соотечественников проходит в Махачкале с 23 по 26 сентября. Его организаторами выступили Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана и Дагестанский гуманитарный институт. Участниками форума стали более 300 человек из 20 государств.