Участниками международных выставок до конца года станут 60 промышленных компаний Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы до конца 2019 года представят 60 столичных промышленных компаний на пяти международных выставках, сообщила в четверг пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"До конца года мы представим 60 столичных производителей на пяти отраслевых международных выставках, проведем две бизнес-миссии с участием 10 московских производителей и один технологический тур. Кроме того, 1 октября нами будет проведена стратегическая сессия для популяризации реализуемых мер поддержки экспортно ориентированных столичных производителей и выявления потребностей московских компаний", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По его словам, за 2019 год департамент оказал более 1400 консультаций для 650 московских производителей, провел бизнес-миссию во Вьетнам и два технологических тура для кубинских байеров (покупателей). "Также 50 столичных компаний провели более 1000 встреч на международных выставках, потенциал которых можно оценить в 3 млрд рублей", - уточнил Прохоров.

Так, например, по итогам первой бизнес-миссии столичная компания "Продэксперт", являющаяся лицензиатом брендов "Армия России" и "Военторг" заключили договор с вьетнамской компанией T&T Group Joint Stock Company, добавил Прохоров. В рамках данного договора, по его словам, планируются регулярные поставки на рынок Вьетнама таких товарных групп, как: кондитерская продукция, напитки, продукция быстрого приготовления, снековая продукция и многое другое.