На Ставрополье в 2019 году планируют произвести 10,5 тыс. т рыбы

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Производство рыбы в 2019 году в Ставропольском крае должно составить 10,5 тыс. т, сообщило в четверг управление по информационной политике правительства региона.

"В Ставропольском крае растет производство товарной рыбы. Если в 2013 году производство рыбы составило 8,9 тыс. т, то в 2019 году планируют получить не менее 10,5 тыс. т", - говорится в сообщении.

По данным управления, за счет средств краевого бюджета предоставляется государственная поддержка на разведение, содержание, выращивание пород объектов аквакультуры, а также на содержание племенного маточного поголовья. Кроме того, рыбоводство является одним из приоритетных направлений в рамках нового вида поддержки из федерального бюджета "Агростартап".

Сообщается, что рыбохозяйственную деятельность в крае осуществляют 75 сельскохозяйственных организаций, более 40 крестьянских хозяйств и 150 индивидуальных предпринимателей. Основным показателем является производство товарной рыбы. Как правило, это сазан, толстолобик, карась, плотва, густера, окунь, щука, судак, лещ и другие.

"В крае работает одна из старейших форелеводческих организаций России. Основное направление ее деятельности - выращивание чистопородного племенного и рыбопосадочного материала форели камлоопс в объеме порядка 39 т. Реализация рыбопосадочного материала осуществляется в Саратовскую, Тульскую, Белгородскую, Ульяновскую, Ленинградскую области, в Дагестан, Северную Осетию, Карачаево-Черкессию и другие регионы страны. Ассортимент продукции представлен в основном живой и охлажденной рыбой. В незначительных объемах (до 100 т) производится рыба вяленая, холодного и горячего копчения, выпускаются консервы", - отмечается в сообщении.

Рыбохозяйственный фонд внутренних водоемов, расположенных на территории края, составляет 39,5 тыс. га. Под производство товарной рыбы используется 18 водохранилищ общей площадью 23,8 тыс. га, четыре озера общей площадью 4,4 тыс. га, девять рек общей протяженностью 2,2 тыс. км с 250 притоками протяженностью 8 тыс. км.