Губернатор Калининградской области сложил с себя полномочия главы администрации ОЭЗ

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сложил с себя полномочия главы администрации особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе. Согласно распоряжению губернатора, размещенному на интернет-портале правовой информации, исполнение этих обязанностей возложено на министра экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрия Кускова.

"Возложить исполнение обязанностей руководителя администрации особой экономической зоны в Калининградской области на министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Кускова Дмитрия Александровича", - говорится в документе.

Алиханов возглавлял администрацию особой экономической зоны в области с 17 декабря 2015 года. Как пояснил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, решение о сложении полномочий не исключает контроля функционирования ОЭЗ со стороны главы области.

"Это техническое решение. Губернатор как глава области продолжит контролировать функционирование особой экономической зоны, при этом освободившись от ряда административных обязанностей, сможет сосредоточиться на оперативных вопросах ее работы", - сказал Лысков.

Калининградская ОЭЗ

Федеральный закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области" вступил в силу 1 апреля 2006 года. С 1 января 2018 года в него внесены поправки, предусматривающие дополнительные льготы для резидентов ОЭЗ, в частности минимальный размер инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ в 10 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики и в 1 млн рублей - для ИТ-сферы, освобождение резидентов от НДС на экспортные товары, а для товаров, ввезенных с территории Калининградской области, - отсрочку на уплату НДС на 180 дней. Для резидентов доступна нулевая ставка налога на прибыль на протяжении первых шести лет работы в ОЭЗ.

Одним из важнейших пунктов в региональном правительстве считают снижение ставки социальных взносов для резидентов с 30% до 7,6 %, а также отмену утилизационного сбора на ввозимую в регион сельскохозяйственную и строительную технику.

Согласно постановлению регионального правительства от 27 февраля 2019 года, функции администрации особой экономической зоны в Калининградской области выполняет министерство экономического развития, промышленности и торговли региона.

На 18 сентября 2019 года в едином реестре резидентов ОЭЗ в Калининградской области зарегистрировано 235 действующих инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации - 129,5 млрд рублей.