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Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС

Очередные трехсторонние консультации прошли 19 сентября в Брюсселе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в телефонном разговоре с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем обсудил итоги трехсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС. Об этом сообщает Минэнерго России.

"В ходе беседы Новак и Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе итоги прошедшей трехсторонней встречи в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы сотрудничества по поставкам газа, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ", - говорится в сообщении министерства.

Очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября в Брюсселе. Основной темой стал вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Несмотря на то, что встреча продолжалась всего 40 минут, Новак отметил, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияШефчович, Марош
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