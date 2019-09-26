Северный Кавказ совершил прорыв во внедрении информационной системы управления кадрами

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный округ показывает хорошие темпы внедрения федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ". Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник отдела департамента государственной службы и кадров правительства РФ Марина Солодова.

В четверг в Пятигорске прошло выездное совещание по вопросу внедрения в субъектах РФ, входящих в состав СКФО, информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ".

"СКФО за последние несколько месяцев сделал большой прорыв в этой части. Если мы исходили по той статистике и мониторингу, которые мы собираем, регион только начинал работу по внесению сведений в федеральную систему в части личных дел гражданских служащих, сейчас за последние несколько месяцев видим очень высокий прирост", - сказала Солодова.

По ее словам, округ к середине ноября должен выполнить все поставленные перед ним задачи.

"В этой связи округ очень активно набирает темпы. Мы надеемся, что до 15 ноября - это такой срок, в соответствии с которым Минсвязь должно будет в правительство представить доклад о завершении мероприятий по внедрению федеральной системы в деятельность госорганов субъектов, мы исходим из того, что округ 100% выполнит те задачи, которые ставятся", - добавила начальник отдела.

Солодова отметила, что внедрение этой системы позволит принимать взвешенные управленческие решения. "Это мощнейший инструмент для принятия взвешенных управленческих решений. В этом смысле потенциал у системы огромный", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, эта площадка позволяет узнать о вакансиях в сфере госслужбы по всей стране. "Мы исходим из того, что создаем глобальную кадровую систему, по сути у нас более 20 тыс. кадровиков работают с этой федеральной системой, это и федеральный уровень, субъекты, даже органы местного самоуправления работают с этой системой. То есть по сути в действующих реалиях это одна из самых больших информационных систем, к которой подключены кадровые сотрудники госорганов, такая площадка информационная", - сказала представитель правительства РФ.

Она отметила, что в конце года к системе подключат гражданских служащих. "В конце года мы будем подключать гражданских служащих. То есть все гражданские служащие получат доступ к своим личным кабинетам. По аналогии с госуслугами в этом смысле мы планируем дальше активно взаимодействовать с порталом госуслуг, делать свою часть, возможно "электронная госслужба", свой суперсервис. Не знаю пока, как назовем", - сказала Солодова.

По ее словам, электронные личные дела в настоящее время формируются. "Наш фокус нацелен на работу по наполнению этих электронных личных дел. Чтобы дальше можно было делать аналитику, статистику, чтобы сотрудникам кадровых подразделений и руководителям госорганов можно было оперативно готовить отчетность, смотреть, где идет нарушение законодательства в области противодействия коррупции, в области госслужбы и дальше делать организационные выводы. Какая текучка кадров, анализировать, почему это происходит", - отметила собеседница агентства.

Промежуточные итоги

"У нас больше 110 тыс. вакансий было размещено за последние несколько лет. Идут отклики в электронном виде. С октября 2017 года принимаем документы на госслужбу в электронном виде. И уже больше трети документов, которые идут на конкурс, они в электронном виде", - сообщила Солодова.

Она отметила, что использовать систему удобно как кандидатам, так и сотрудникам кадровых подразделений. "Мы не только для граждан делаем госслужбу более доступной, что предусматривалось изначально, но и в том числе сотрудникам кадровых подразделений стараемся облегчить их работу, связанную с приемом документов, их анализом, с проверкой сведений, которые граждане предоставляют при конкурсных процедурах. В этом смысле мы максимально комплексно подходим к тому, чтобы оптимизировать работу, связанную с поступлением и прохождением госслужбы", - добавила начальник отдела департамента государственной службы и кадров правительства РФ.

По ее словам, в настоящее время идет плотная работа по наполнению системы. "Большое внимание сейчас уделяется тому, чтобы федеральная система была максимально наполнена сведениями, а дальше мы могли бы с вами работать и использовать все сервисы, которые будут предложены в рамках федеральной системы", - сказала Солодова.

Усилить координацию в регионах

При этом при внедрении системы в регионах аппарат правительства предлагает усилить координацию на местах. "Если у вас на уровне региона этим вопросом занимается один человек, надо ему помогать. Надо выступать с инициативой, чтобы были созданы центры компетенции, чтобы как минимум несколько человек занимались координацией вопросов, связанных с внедрением системы в регионе", - заявила Солодова.

Она отметила, что объемы работы значительно увеличились. "Раньше мы исходили из того, что это только вакансии и прием документов в электронном виде, теперь это полностью все взаимодействие и цифровизация всей гражданской службы. И те технологии, те сервисы, которые мы будем вам предлагать, они развиваются максимально активно. Мы только предполагаем, а по факту уже в следующем году мы перейдем на цифровой профиль госдолжности гражданской службы и госслужащих, когда система сама будет показывать, где область развития у сотрудника, или какую вакантную должность мог бы занять гражданин, который у нас в базе имеется", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, подбор будет осуществляться с использованием интеллектуальной технологии, сервисов самой системы. Для этого на уровне регионов надо усилить вопросы координации.

"Надеюсь, что регионы поймут, насколько важна эта задача, и что необходимо завершать все процессы, чтобы переходить непосредственно не только к учетной и кадровой работе, но и работе, связанной с развитием госслужащих, с подбором кандидатов на вакантные должности. То есть на более целевую задачу, которую мы ставили при создании федеральной системы. Не просто кадровый учет и кадровое производство, а управление кадровым составом", - сказала представитель правительства.