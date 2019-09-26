ВЭБ.РФ и Газпромбанк выдали первый транш в рамках финансирования проекта "Куйбышевазота"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Газпромбанк выдали первый транш в рамках финансирования строительства установки производства серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума в Тольятти компании "Куйбышевазот". Об этом говорится в сообщении ВЭБ.

"Проект реализуется в рамках механизма "Фабрика проектного финансирования" и направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и поддержание конкурентоспособности единственной в России импортозамещающей технологической цепочки от капролактама полиамида до нитей и тканей", - отмечается в сообщении.

Объем инвестиций в тольяттинский проект со стороны ВЭБ.РФ составляет 3,8 млрд рублей, уточнил зампредседателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, чьи слова приводит пресс-служба госкорпорации. "Проект тольяттинской компании стал одним из первых одобренных в рамках фабрики. Для финансирования проекта предложено комплексное решение - ВЭБ.РФ, помимо кредитного финансирования, участвует в капитале проектной компании", - добавил Корсун.

Компания "Куйбышевазот" является одной из ведущих в химической промышленности, лидер в производстве капролактама и полиамида в России.