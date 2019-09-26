Пермские компании смогут продавать продукцию через международную онлайн-платформу

ПЕРМЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Региональный центр инжиниринга (РЦИ) и компания "Глобал Рус Трейд" подписали в четверг на Межрегиональном экспортном форуме, который проходит в Перми, соглашение о сотрудничестве. Это позволит предпринимателям Пермского края размещать и продавать свою продукцию через международную площадку электронной торговли GlobalRusTrade.com, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в вопросах продвижения электронной торговли и внешнеэкономической деятельности пермских компаний через международную площадку GlobalRusTrade.com. В частности, речь идет о формировании экосистемы электронной торговли и создании механизмов для упрощенного размещения продукции российских компаний на онлайн-площадках", - сказано в сообщении.

Кроме того, региональный Центр поддержки экспорта готов оказать индивидуальное сопровождение и проконсультировать своих клиентов в вопросах, связанных с торговлей на онлайн-площадках. Также центр может помочь проанализировать нормативную правовую базу между странами внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по вопросам ВЭД и подготовить предложения по упрощению экспортных операций, в том числе логистических и таможенных, трансграничных платежей и налогового учета.

"Сегодняшнее соглашение - это еще один эффективный инструмент работы на экспортном рынке. Новая площадка откроет для региональных предприятий дополнительные возможности торговли, в частности электронной, при гораздо меньших затратах, а выйти на зарубежных заказчиков и потенциальных бизнес-партнеров станет заметно проще", - отметил директор РЦИ Евгений Давыдов

Ведение бизнеса с использованием каналов электронной коммерции позволит предпринимателям начать освоение новых экспортных рынков с наименьшими затратами. В частности, предлагать товар широкой аудитории или, наоборот, ограничиться узкопрофильными площадками, сокращать издержки на содержание складов в различных регионах, товары можно отправлять из любой точки мира, используя логистические каналы. использовать все возможности электронного маркетинга, повышая таким образом узнаваемость своего бренда или товара в сети.

По данным сайта правительства Пермского края, за последнее время мировой рынок интернет-торговли увеличился в четыре раза, с $839,8 млрд в 2017 году до $3,5 трлн (прогнозное значение) в 2019 году. В России по итогам 2018 года суммарный объем рынка интернет-торговли составил $30,4 млрд. По статистике, средняя посещаемость электронных площадок - 4 млрд пользователей в месяц. Для работы на трансграничной торговой площадке не требуется вывозить товар до момента сделки, а также присутствует возможность размещения на площадке с российским юридическим лицом.

О форуме

Межрегиональный экспортный форум (МЭФ) - экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Форум проходит в Перми во второй раз в культурном пространстве "Завод Шпагина" 26 и 27 сентября, его участников и гостей ожидают четыре блока и более 30 деловых мероприятий, включая панельные сессии, дискуссии, консультации и мастер-классы.