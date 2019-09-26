Эксперты назвали условия для быстрого роста семейного бизнеса в России

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Семейное предпринимательство в регионах РФ нуждается во внедрении семейного патента, который позволит бизнесу регулировать внутреннюю деятельность без участия государства и избавит его от оформления лишней документации, а также в льготном кредитовании и налоговых послаблениях. Такое мнение в четверг выразили эксперты на секции Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

"Семейный патент - это совсем простая форма, когда мы хотим, как в ОСАГО: человек покупает патент и вписывает туда членов своей семьи, они вместе заплатили налог, и государство перестало их заставлять выполнять те функции, которые семейному бизнесу не нужны. У нас только табельных документов для одного сотрудника более 40. Зачем семейным компаниям выписывать себе премии, отпуска? Семейная компания взаимодействует внутри себя, без участия государства", - сказала в ходе выступления вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Она также отметила, что семейным компаниям необходимо общественное признание, в частности, на уровне вручения им грамот от профессионального сообщества.

По данным организаторов бизнес-форума, семейный бизнес - один из наиболее гибких и устойчивых факторов экономического роста. В мировой экономике такие формы предпринимательства создают от 50% до 80% всех рабочих мест. Кроме того, семейные компании решают сразу несколько общественно важных задач - обеспечивают финансовую самостоятельность семей, привлекают к труду подрастающие поколения, создают устойчивые предприятия.

Трудности семейных компаний

Как и любому субъекту малого и среднего предпринимательства, семейному бизнесу нужна лояльность банков, выражающаяся в гибкой кредитной политике, отметил участник дискуссии, владелец семейной страусиной фермы из Башкирии Олег Гринев. "В этом году благодаря работе всей нашей команды, не только членов нашей семьи, сотрудникам, кто работает на территории нашего комплекса, удалось основную часть кредитных обязательств закрыть, поэтому сейчас нам проще. Мне кажется, каждый из нас пользуется кредитами, и, если банки будут лояльнее работать с индивидуальными предпринимателями, давать деньги под более низкие проценты, мы будем намного лучше развиваться, появится возможность увеличивать темпы роста валовой продукции", - считает он.

По словам Виталия Смирнова, компания которого занимается производством пластиковых и алюминиевых конструкций, представители семейного бизнеса сталкиваются с ситуацией, когда станок приобретен, еще не запущен, но на него приходит налог из-за постановки на баланс. "Сначала ты покупаешь оборудование, зачастую в кредит, либо в лизинг, а потом мало того, что нужно это выплачивать с процентами, запустить, чтобы все это работало и каким-то образом отбивало затраты. Плюс - выплати все зарплаты и налоги, включая все оборудование, которое у тебя стоит. А если случится простой оборудования, но ты его купил и поставил на баланс, то налог все равно должен заплатить", - отметил он.

Семейное предпринимательство - это вариант запуска бизнеса при отсутствии финансовой поддержки и залоговых активов, в нем все строится на доверии и личном интересе каждого участника, а получение прибыли на начальном этапе может быть отложено на некоторый срок, добавила представитель Казахстана, владелица рекламно-производственной компании Зарина Жансеркеева.

"У нас такая страна, что практически весь малый бизнес - это семейный бизнес. Потому что больше всего нам хочется доверия, мы все боимся предательства, ненадежных партнеров, а в семье мы по умолчанию верим, наши дети - это лучшая инвестиция. Семейное предпринимательство позволяет, когда ты ничего не имеешь, ни залогов, ни активов, начать бизнес", - считает она.

О форуме

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.