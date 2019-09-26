МТС Банк намерен подать иск о банкротстве UTair

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МТС Банк объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротства авиакомпании UTair. Соответствующее сообщение кредитной организации размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Четыре контрагента АК UTair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта этого года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. На заседании 22 июля суд отказался признать авиакомпанию банкротом по иску "Юган-Юнион кард". В середине августа оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

UTair испытывает финансовые трудности. В 2015 году компания перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.