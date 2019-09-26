Участок одной из самых загруженных магистралей в Ленобласти расширят до четырех полос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Участок самой загруженной региональной магистрали в Мурино Ленинградской области - Токсовского шоссе - начнут расширять до четырех полос с 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Полуторакилометровый участок Токсовского шоссе в Мурино, включая перекрестки c Вокзальной, Английской и Оборонной улицами, будет расширен до четырех полос, по две в каждом направлении. Проект расширения дороги выполнен по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор", строительные работы начнутся в следующем году", - отмечается в сообщении, распространенном в четверг.

Во время выполнения работ на перекрестках установят специальные светофоры, которые станут перестраивать свою работу утром и вечером в зависимости от трафика. Это позволит автомобилистам проезжать все три перекрестка одновременно и не стоять поочередно на каждом.

Ежедневная интенсивность Токсовское шоссе достигает 40 тыс. автомобилей. Трасса берет начало в Санкт-Петербурге у развязки с КАД в Мурино и проходит через Мурино, Новое Девяткино, Кузьмолово, Токсово, Новое Токсово, Лехтуси и Матоксу. Шоссе отвечает за транспортную доступность новых микрорайонов Всеволожского района.