Башкирия представит в Австрии инвестиционный потенциал региона

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Крупный экономический башкирско-австрийский форум по презентации инвестиционного потенциала региона пройдет 20 ноября на площадке Палаты экономики Австрии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС представитель Республики Башкортостан в Австрии Маркус Шайбльхофер.

"Большой экономический башкирско-австрийский форум состоится в Палате экономики Австрии 20 ноября, это будет презентация башкирских компаний и инвестиционного потенциала региона. Мы ожидаем приезда представителей около 40 компаний из Башкирии, делегации регионального правительства под руководством главы республики Радия Хабирова, - рассказал он. - Этот форум станет отличной возможностью для презентации экономики Башкирии в Австрии. Мы работаем над тем, чтобы регион стал у нас известен".

В общей сложности на форуме планируется участие около 300 делегатов, которые смогут наладить контакты в ходе дискуссий. "Я надеюсь, что нам удастся выйти на подписание соглашений о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. При этом в дальнейшем мы хотим организовать приезд австрийских бизнесменов в Башкирию", - добавил собеседник агентства.

Представительство в Австрии

Представительство Башкирии в Австрии начало работу весной 2019 года по инициативе главы республики Радия Хабирова, который реализует стратегию по развитию международного сотрудничества и диверсификации экономики региона. "Это не единственное представительство Башкирии за рубежом: в настоящее время действует представительство в Софии, ведется работа по открытию представительства в Стамбуле", - рассказал Шайбльхофер.

По его словам, Вена не случайно выбрана в качестве места для зарубежного представительства этого российского региона. "У Вены исторические связи между Россией и Австрией, она стала "российским окном" в Европейский союз, - отметил австрийский бизнесмен. - У нас расположено множество международных организаций, многие австрийские предприниматели уже ведут работу в России".

Направления сотрудничества

Для налаживания тесного экономического сотрудничества российского региона с Австрией определено два основных направления: с одной стороны это развитие прямых австрийских инвестиций в Башкирию, с другой - развитие экспорта башкирской продукции в Австрию.

"У нас уже есть три примера успешного взаимодействия в республике. Компания Lasselsberger ("Лассельсбергер") производит на заводе в Уфе керамическую плитку. Она была первым австрийским инвестором в Башкирии и намерена увеличить объемы производства. Компания Palfinger ("Палфингер") занимается грузоподъемным оборудованием. Компания Kronospan ("Кроношпан") занимается деревообработкой. Мы хотим в дальнейшем развивать австрийские инвестиции в Башкирию и делаем основной упор на работу со средними предприятиями в Австрии", - подчеркнул Шайбльхофер.

Как подчеркнул собеседник ТАСС, в Башкирии есть не только нефть, газ и известный на весь мир мед. "В регионе расположены малые и средние компании: к примеру, предприятие по производству силовых установок для вертолетов, компания Metta по производству офисной мебели. Эта мебель уже продается в Австрии в мебельном магазине XXXLutz, они также хотят расширить свое присутствие на австрийском рынке. Кроме того, трубная компания "Поток" известная под названием труб Fireproff ведет работу по сертификации своей продукции для продажи в Австрии", - проинформировал он.

Потенциал Башкирии

Шайбльхофер уверен, что Башкирия обладает большим потенциалом за счет выгодного географического положения: в регионе пересекаются автодороги и железнодорожные пути, республика также лежит в центре Евразийского экономического союза. Важным шагом с точки зрения налаживания инфраструктурных связей стало открытие в июне этого года прямого рейса два раза в неделю из Уфы в Вену авиакомпании Utair ("Ютэйр"). Это авиасообщение должно послужить развитию деловых и культурных связей Австрии и Башкирии, уверен бизнесмен.

При этом Австрию уже удалось познакомить с культурой региона. Этим летом в центре Вены был организован национальный праздник сабантуй. Кроме того, в 2021 году в Уфе пройдет Международный конгресс пчеловодов "Апимондия", участие в котором смогут принять и австрийские пчеловоды.