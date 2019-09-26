Башкирия и "Деловая Россия" будут совместно создавать условия для ведения бизнеса

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. "Деловая Россия" окажет поддержку Башкирии в развитии предпринимательства, конкуренции и инвестиционной деятельности в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в четверг на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

Документ подписали глава Башкирии Радий Хабиров и президент "Деловой России" Алексей Репик. На встрече присутствовал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. "Все, что связано с поддержкой и развитием малого и среднего бизнеса, имеет для нас ключевое значение. Надеемся, что и этот форум является очередным элементом в той политике, которую наша республика проводит в плане развития экономики, создания эффективных мер защиты и поддержки бизнеса. С каждым годом он обретает силы. В этом году здесь уже 2,8 тыс. участников", - отметил Хабиров.

В свою очередь Репик отметил, что подписание соглашения позволит тиражировать лучшие практики республики и на другие регионы, вывести отношения сторон на новый уровень.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан.

ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.