Липецкая фабрика Roshen погасила 361,5 млн рублей налогов и штрафов по решению суда

"Вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей полностью выплачена. Невыплата их могла бы повлечь блокировку счетов Липецкой кондитерской фабрики и полную неспособность предприятия рассчитываться за поставляемое тепло, газ, воду и другие энергоресурсы", - сказал Гурьев.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.

Корпорация Roshen ведет процесс по оспариванию начислений с 2015 года, когда ей было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. За четыре года в деле собрано 103 тома материалов.

По словам Гурьева, на решение Арбитражного суда Липецкой области была подана апелляция в Девятнадцатый Арбитражный суд в Воронеже, который в июле 2019 года ее отклонил, а в сентябре отправлена кассация в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. Эту информацию подтвердила ТАСС пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская. "Жалоба от Roshen принята, зарегистрирована и отправлена в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. В случае отказала Арбитражного суда Центрального округа в Калуге компания имеет право обратиться в Верховный суд РФ", - сказала она.

Как пояснил Гурьев, кондитерская корпорация Roshen намерена и далее обжаловать решения о начислении 361,5 млн рублей налогов и штрафов - в Верховном суде РФ и, возможно, в международных инстанциях. "Есть нарушение права собственности, изъяли большое количество денежных средств в качестве налогов, и это может быть рассмотрено как нарушение статьи 1 протокола № 1 (Защита собственности) Европейской конвенции о защите прав человека. Не исключаю, что жалоба будет основана и на иных конвенционных нормах", - сказал Гурьев.

Дело Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие (Украина), Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей. Басманный суд в Москве наложил арест на имущество Липецкой фабрики, а именно склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.