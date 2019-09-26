"Алроса" подписала договор с Росимуществом о покупке смоленского завода "Кристалл"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Алроса" и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) подписали договор о продаже смоленского завода "Кристалл" алмазодобывающей компании. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Росимущество и АК "Алроса" подписали договор купли-продажи по отчуждению находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "ПО "Кристалл" в пользу АК "Алроса". В результате совершения сделки в бюджет Российской Федерации поступит 1,886 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа над сделкой проходила почти два года, ее закрытие может состояться в первой половине октября. По словам заместителя генерального директора "Алросы" Алексея Филипповского, после этого начнется разработка плана интеграции завода в периметр компании.

"Вертикальная интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли. В результате сделки необходимые компетенции будут сконцентрированы в АК "Алроса", что позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании", - подчеркнули в Росимуществе.

Наблюдательный совет "Алросы" на заседании 24 сентября одобрил покупку у государства 100% акций "Кристалла". Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче 100% акций завода "Алросе".

"Кристалл" - единственное в стране производство полного цикла по обработке драгоценных камней всех размеров. Пакет акций смоленского завода находится в федеральной собственности. В марте 2018 года Минфин России сообщил о планируемой приватизации завода "Кристалл", в мае наблюдательный совет "Алросы" признал целесообразным приобретение 100% акций завода.