Минэкономразвития не поддержало полный запрет досрочных переходов граждан между НПФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не поддерживает предложение о прямом запрете досрочных (чаще чем раз в пять лет) переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель министерства.

Предложение было озвучено в ЦБ РФ, его поддержали в Минфине. Там объяснили необходимость такой меры тем, что при досрочных переходах в системе обязательного пенсионного страхования граждане теряют инвестиционный доход, при этом остается проблема неправомерных переходов, связанных с недобросовестными действиями агентов НПФ. ЦБ готовит законопроект о запрете досрочных переходов, сообщил ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Минэкономразвития также считает, что необходимо исключить злоупотребления в сфере обязательного пенсионного страхования.

"Вместе с тем, по мнению Минэкономразвития России, предлагаемый законопроектом прямой запрет на подачу заявлений о переходе (досрочном переходе) граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой представителями застрахованных лиц, действующих на основании нотариально удостоверенной доверенности, может в ряде случаев привести к неоправданному ограничению прав и законных интересов застрахованных лиц", - сообщили ТАСС в министерстве.

Поэтому, полагают в Минэкономразвития, необходимо предусмотреть исключения из предлагаемого общего правила и определить условия, при которых граждане смогут реализовать право подачи заявления на переход между НПФ, "например, после окончания срока действия пенсионного договора один раз в пять лет и для отдельных категорий граждан, таких как граждане с ограниченными возможностями, граждане, проживающие в отдаленных или труднодоступных местностях", - пояснили в Минэкономразвития.