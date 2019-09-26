САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют направить 3 млрд рублей на ремонт теплосетей в 2020 году, что позволит отремонтировать и реконструировать около 260 км. Об этом сообщил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

"Мы отремонтировали [в 2019 году] 230 км, на 30 км больше, чем в прошлом - это большой объем. На 2020 год планируем выделить дополнительно 3 млрд рублей и планируем еще на 30 км увеличивать объемы по сравнению с 2019 годом, реконструировать около 260 км сетей. Нам нужно доходить до 300 км, чтобы двигаться вперед", - сказал он.

Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга - около 8100 км, их износ составляет более 60%. 4700 км теплосетей находятся в управлении ГУП "ТЭК СПб", 2500 км - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 1100 км - "Петербургтеплоэнерго". Почти четверть (2096 км) теплосетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, который составляет 25 лет.

О мосте через Неву

Также Александр Беглов сообщил в эфире, что в рамках возведения Широтной скоростной магистрали в Петербурге построят мост через Неву.

"Появится новый мост через Неву, я хотел бы отметить, что впервые с 1965 года появится новый мост, который соединит жилые застройки. Это очень важно, мы до этого не строили", - сказал он.

По словам Беглова, новый мост разгрузит соседние мосты - Александра Невского и Володарский.

Широтная скоростная магистраль - проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Основное назначение строительства, стоимость которого оценивается в 170 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость трассы оценивается в 170 млрд рублей, завершить строительство трассы планируется к 2024 году.