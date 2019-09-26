Россия предлагает создать в рамках ООН механизм возвращения преступных активов

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия предлагает создать в рамках ООН механизм по возвращению активов, полученных преступным путем. Об этом заявила в четверг на Диалоге высокого уровня по финансированию развития, проходящем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш.

По ее словам, в арсенале международного сообщества уже есть действенные инструменты борьбы с уходом от налогооблажения. "Разработанные ОЭСР и группой двадцати План BESP (по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогооблажения, Base Erosion and Profit Shifting Action Plan - прим. ТАСС) и договоренности об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах уже обеспечили беспрецедентный уровень прозрачности в налоговых вопросах", - указала Лукаш.

При этом, по ее словам, в сфере борьбы с незаконными финансовыми потоками такой институциональной основы для сотрудничества пока нет. "Поэтому мы предлагаем создать в рамках ООН многосторонний механизм по возвращению активов, полученных преступным путем", - заявила она. Как указала Лукаш, ключевыми условиями эффективности такого механизма могли бы быть практическое сотрудничество правоохранительных органов государств, раскрытие информации о преступных активах в странах происхождения и назначения, а также разработка принципов распоряжения арестованными, конфискованными и возвращенными активами.

Отвечая на вопрос ТАСС, Лукаш отметила, что у России "есть много серьезных предложений, в частности, по вопросу более эффективных налоговых систем". "Здесь Россия в числе лидеров, и мы можем транслировать наш опыт, в том числе в качестве помощи в создании прозрачных налоговых систем, администрировании налогов, тем странам, которым это будет интересно", - сказала она. Лукаш выразила надежду, что эти инициативы встретят поддержку у партнеров России по БРИКС, "для которых эти вопросы также являются серьезным вызовом".

Работа "группы двадцати" продолжает оставаться эффективной, поскольку политические вопросы в ней поднимаются только при встречах на высшем уровне, в остальное время идет совместная работа по достижению общих целей, отметила Лукаш. "Двадцатка" именно поэтому и остается таким востребованным и эффективным форматом, что он пока далек от политики, безусловно, политическая дискуссия там присутствует, но именно на уровне лидеров, - отметила Лукаш. - На уровне регулярной работы этого нет и, возможно, это способствует тому, что форум остается работоспособным и эффективным". Лукаш добавила, что атмосфера в организации дружественная, и в повседневной работе представители всех стран-членов объединения сообща работают над решением наиболее острых глобальных проблем.