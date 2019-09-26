Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации. С соответствующим заявлением он выступил в четверг в Национальном собрании, представляя проект государственного бюджета на 2020 год.

"Германии следует инвестировать и инвестировать прямо сейчас - чем быстрее, тем лучше", - сказал Ле Мэр. "Не надо ждать, когда экономическая ситуация ухудшится, и лишь тогда принимать необходимые меры", - предостерег он. Министр отметил, что "именно европейским странам, располагающим достаточными доходами и достаточно свободными рамками действий надлежит инвестировать - и делать это немедленно".

В то же время Ле Мэр признал, что Франция со своей стороны не имеет возможности увеличить инвестиционный поток. "Ситуация, в которой находится Франция, совершенно иная", - отметил глава финансового ведомства. Он напомнил при этом, что государственный долг страны превышает 98% размера ее ВВП. "Мы по-прежнему решительно настроены на то, чтобы добиться стабилизации государственной задолженности, а в дальнейшем и снизить ее размер в ходе пятилетнего президентского срока правления", - пообещал министр.

В ходе своего выступления Ле Мэр заявил также о поддержке курса главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, намеренного осуществить пакет мер, включающий как понижение процентных ставок, так и скупку активов с целью активизации экономики европейского региона. "Франция поддерживает смелые решения, принятые ЕЦБ и его главой. Мы считаем, что его решения являются единственными действительно ответственными, направленными на то, чтобы избежать очередного ухудшения нашей экономической среды", - подчеркнул министр экономики и финансов Франции.