Беглов: открытое небо и электронные визы увеличат иностранный турпоток в Петербург на 65%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Введение электронных виз и режим открытого неба увеличат поток иностранных туристов в Петербург с почти 4 млн человек в год до 6 млн человек. Такое мнение высказал в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru

"В ближайшем будущем, если считать и внутренний туризм и внешний - это 12,5 млн человек. Если говорить об иностранцах - это около 6 млн человек", - сказал Беглов, отвечая на вопрос, как режим открытого неба и ввод электронных виз помогут нарастить турпоток.

Гендиректор "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) Леонид Сергеев ранее сообщал, что компания планирует завершить переговоры с Минтрансом по "открытому небу" до конца года и получить седьмую степень свободы воздушного пространства и стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика.

Правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств, в том числе 38 европейских стран, через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 октября в регионе для иностранных туристов вводится электронная виза на 8 дней.

По данным городского комитета по развитию туризма, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн человек, из них 3,9 млн человек - иностранные туристы и 4,2 млн - российские. Таким образом, по прогнозам Беглова, число иностранных туристов возрастет на 65% после введения указанных мер.

Глава города добавил, что в настоящее время внутренний туризм дает больше доходов в бюджет чем внешний. "А для того, чтобы внешний и богатый, скажем так, турист приехал в наш город - нужно создать соответствующие условия, поэтому мы открываем небо над Петербургом. Европейцы могут спокойно путешествовать по всей Европе без всякой визы, и здесь они получают комфортную возможность получения электронной визы, возможность приехать в город, до восьми дней находится в нашем городе - очень удобно", - пояснил он.