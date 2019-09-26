Эксперты разработали меморандум для координации работы системы доменов в России

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

"Для реализации закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета готовится ряд организационных и технических мероприятий. С регуляторной точки зрения меморандум позволит внедрить единообразный подход к развитию российских доменов верхнего уровня, обеспечению единых требований в области безопасной и стабильной работы реестров доменов, а также продиктует универсальные подходы к организации работы по противодействию использования доменных имен в противоправных целях. Для этого мы и подготовили проект меморандума, который в установленном порядке направили в регистратуры всех российских доменных зон", - сказал он.

По словам Воробьева, кроме Координационного центра национального домена сети Интернет (курирует зону .RU/.РФ), в разработке меморандума о взаимодействии и координации деятельности национальной доменной зоны принимали участие Роскомнадзор, организация "Фонд развития интернет" (регистратура домена .SU), Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета (регистратура доменов .MOSCOW и .МОСКВА), Фонд поддержки сетевых инициатив "Разумный интернет" (домен .ДЕТИ). К работе над документом также привлечены ООО "Координационный центр регионального домена Республики Татарстан" (домен .TATAR) и ООО "Русские имена" (домен .РУС).

Согласно тексту меморандума (есть в распоряжении ТАСС), основной целью, для которой был разработан документ, является обеспечение целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российской национальной доменной зоны. "Сейчас перед всеми участниками процесса стоит новая задача. После 1 ноября мы поэтапно будем вводить новые нормы работы, которые касаются реализации закона о Рунете. Поэтому необходимо уже сейчас готовить те или иные регламентирующие документы, мы обсуждаем нормы и регулирование на всех профильных площадках и форумах, в Сочи на форуме "Спектр-2019" этому вопросу была посвящена отдельная сессия", - заключил он.

По данным координационного центра национального домена сети интернет, на данный момент только в доменной зоне .RU зарегистрировано около 5 млн имен, в зоне .РФ - более 760 тыс.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории РФ Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".