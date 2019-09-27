Опрос: россияне ежемесячно тратят 5,6 тыс. рублей на игрушки и походы в парки развлечений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россияне в среднем тратят на развлечения для детей 5,6 тыс. рублей в месяц. Такие данные следуют из опроса Райффайзенбанка, с которым ознакомился ТАСС.

Больше всего на развлечения для детей тратят жители столицы и Подмосковья - 7,2 тыс. рублей в месяц. Меньше всего - в Республике Татарстан, где подобные траты составляют 4,4 тыс. рублей.

При этом на дополнительное образование для своих детей (посещение кружков и секций, занятия с репетиром) россияне тратят в среднем 6,4 тыс. рублей в месяц. Так, в Москве и области этот показатель достигает 8,8 тыс. рублей, а в Республике Татарстан - 5,1 тыс. рублей.

Таким образом, в средних значениях разница между тратами на образование и развлечения незначительна и составляет около 1 тыс. рублей, отметили в банке.

Райффайзенбанк провел опрос среди жителей России, имеющих детей школьного возраста, в сентябре 2019 года.