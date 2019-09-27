Белоруссия выступила с идеей обеспечения цифрового суверенитета и нейтралитета стран

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Белоруссия выступает с инициативой о необходимости формирования пояса цифрового добрососедства, ключевыми элементами которого могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел республики Владимир Макей, выступая с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Речь идет о заключении двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности. Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Как пояснил Макей, цифровой суверенитет должен гарантировать "способность государства контролировать свое информационное поле, предупреждать и блокировать кибератаки, обеспечивать надежную защиту критической инфраструктуры". В свою очередь цифровой нейтралитет предполагает, что страны не будут предпринимать в киберпространстве действия, наносящие ущерб безопасности других государств, сказал белорусский министр.

В конечном итоге, считает Макей, такие соглашения могут заложить "основу для выработки международных правил, ответственного поведения в виртуальном пространстве". "Запуск путем заключения таких соглашений, как образно высказался глава белорусского государства, волны цифровой безопасности, укрепил бы связи между странами, повысил эффективность совместного противодействия террористическим угрозам в киберпространстве", - заявил министр. Он также подчеркнул, что Белоруссия готова к развитию сотрудничества и укреплению связей в сфере международной информационной безопасности со всеми странами мира, и в первую очередь, со своими соседями.

Кроме того, глава МИД Белоруссии отметил, что сегодня мир находится на начальном этапе долгосрочного глобального процесса, который уже называют "технологической гонкой вооружения". "Опасность состоит в том, что эту гонку могут использовать как силы добра, так и силы зла. И наша задача сделать все для того, чтобы зло не получило ни малейшего шанса на доминирование", - сказал Макей. Он добавил, что в условиях существующих противоречий между странами, роста конкуренции между ними киберпространство все чаще становится ареной противостояния. "Все это говорит о масштабе существующих в этой сфере угроз и одновременно диктует необходимость расширения межгосударственного цифрового сотрудничества, повышения взаимного доверия к информационной сфере", - заключил министр иностранных дел Белоруссии.