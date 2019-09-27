СМИ: Южная Корея изучит совместные инвестиционные проекты с РФПИ в Азии

ТАСС, 27 сентября. Южная Корея намерена изучить возможность совместных инвестиционных проектов в Северо-Восточной Азии с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство финансов Республики Корея.

Отмечается, что в четверг министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги встретился в Москве с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и обсудил с ним пути расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Министр также выразил надежду на новые совместные с РФПИ возможности для бизнеса.

В Москве Хон Нам Ги принимал участие в заседании Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он отметил, что Южная Корея надеется подписать в следующем году соглашение о свободной торговле с Россией, а также выразил заинтересованность в проектах в сфере недропользования в регионах РФ.