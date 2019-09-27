"Известия": в шести регионах России эквайринг превышает чистую прибыль компаний

МОСКВА. 27 сентября. /ТАСС/. Ставки по эквайрингу превышают чистую прибыль бизнеса в шести регионах страны, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на исследование "Деловой России".

По данным исследования, которое есть в распоряжении у газеты, средняя доходность бизнеса в Туве - 1,7%, в Калмыкии - 1,4%, в Чечне - 1,2%. При этом комиссия за эквайринг в среднем составляет 1,5-2%. В Костромской и Ивановской областях средняя доходность предприятий - 2,6%, а в Карачаево-Черкесии - 2,8%, тогда как ставки эквайринга в некоторых сферах деятельности достигают 3%.

При этом НСПК (оператор платежный системы "Мир") сообщил, что собирается с 1 октября снизить размер межбанковской комиссии в социальной сфере и при крупных покупках (например, недвижимость или автотранспорт). Visa и MasterCard на запрос "Известий" не ответили.

Председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров сообщил газете, что ФНС получает в несколько раз меньше налогов на прибыль, чем банк-эквайер, и это несправедливо. Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков также отметил, что высокая стоимость эквайринга приводит к снижению популярности безналичных расчетов в тех сегментах, где скорость обслуживания покупателей не играет ключевой роли, например в ресторанах, парикмахерских, салонах красоты. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подчеркивает, что, получается, безналичный расчет становится невыгодным для бизнеса, хотя наоборот должен поощряться.

В начале этого года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высокие комиссии за банковский эквайринг: российские банки в среднем берут около 3%, в то время как в Европе - около 0,2-0,3%.

ЦБ направил в правительство свои предложения по снижению комиссий за прием карт в отношении социально значимых товаров и услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости). Предложения были выработаны совместно с банками, платежными системами, торгово-сервисными предприятиями и профильными ассоциациями.