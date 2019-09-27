Роскачество предлагает расширить список контролируемых пестицидов в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роскачество считает необходимым расширить список контролируемых пестицидов в России. Об этом говорится в сообщении организации.

"Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов. Данная мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и положительно скажется на качестве реализуемой продукции на российском рынке", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, в России сельскохозяйственную продукцию на внутреннем рынке проверяют исключительно на содержание пестицидов, которые входят в списки нормируемых в нашей стране. На данный момент этот список состоит всего из 13 пестицидов (11 запрещены и по двум установлены предельные нормы содержания). Большая их часть уже не используются при агропроизводстве, соответственно остро стоит проблема обновления данного списка.

В Роскачестве добавили, что индустрия производства средств борьбы с вредителями постоянно создает новые, более совершенные продукты, поэтому в США, Европе и Азии количество пестицидов, на содержание которых местные надзорные органы и мониторинговые организации проверяют продукты питания, значительно шире. Что касается российского рынка продовольствия, складывается ситуация, что там, как пояснили эксперты, плановые проверки продуктов по параметру пестициды показывают низкий процент обнаружения. При этом при экспорте отечественной продукции проверки в российских лабораториях ведутся по широкому спектру пестицидов, требования к которым установлены в других странах мира.

Таким образом, как отметили в организации, существует разрыв между нормативными требованиями, применяемыми для продуктов питания, обращающихся на внутреннем рынке РФ, и для экспортируемых товаров,

Роскачество в своих веерных исследованиях регулярно проводит скрининг продукции на наличие более 130 видов пестицидов, нормируемых в странах ЕС, и зачастую выявляет такие пестициды в продукции. Однако, официально, с точки зрения контрольно-надзорных органов наличие этих веществ в данный момент не является нарушением. В связи с этим Роскачество направило в Минсельхоз России указанную инициативу.