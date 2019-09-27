Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов

"Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения", - говорится в перечне поручений председателя правительства. Документ составлен по итогам сентябрьской программы " Диалог ", когда глава кабмина в прямом телеэфире общался с бизнесменами и экспертами.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что потребительскую корзину с 2021 года можно будет начать составлять не из минимального набора продуктов, а из базового.

Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера власти рассчитывают прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум также учитывает обязательные ежемесячные платежи и сборы.

Во время "Диалога" Медведев высказался за переход от минимального набора продуктов питания к базовому, который является основой для нормального рациона человека. При этом премьер заметил, что такой перерасчет будет "стоить денег", потому что базовый набор должен быть лучше минимального. Председатель правительства отметил, что будут сделаны соответствующие расчеты.

По мнению экспертов, переход к базовому набору продуктов направлен на увеличение продолжительности жизни населения.

Новые реалии и соответствующие нормы

Еще одно поручение Медведева - о пересмотре санитарных правил, касающихся питания. "Роспотребнадзору, Минюсту России, Минэкономразвития России и Минпромторгу России проработать совместно с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, ведущими деловыми объединениями предпринимателей и представить в правительство РФ предложения по пересмотру санитарных правил", - говорится в документе.

В нем уточняется, что нужно пересмотреть СанПиН 2.3.6.1079-01 (санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"), СанПиН 2.3.2.1078-01 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"), СанПиН 2.3.2.1324-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"). Медведев указал, что следует переходить "к применению в сфере организации питания населения на требования, установленные техническими регламентами Евразийского экономического союза".

До 15 октября глава кабинета министров ждет от Роспотребнадзора, Минэкономразвития, Минпромторга России "предложения по проведению с 1 января 2020 года в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Республику Татарстан, Калининградскую область, эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, процессов ее производства, хранения, перевозки и реализации, исходя из согласованных подходов".

Медведев также дал срок до 11 ноября, чтобы Минюст и Минэкономразвития подготовили и внесли в правительство "проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан".