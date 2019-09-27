Минск интересуется поставкой нефтепродуктов из Казахстана в размере 3,5 млн т в год

НУР-СУЛТАН, 27 сентября. /ТАСС/. Белоруссия проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов из Казахстана в общем объеме порядка 3,5 млн т в год. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов.

"Белорусская сторона проявила интерес не только к поставке нефти, но и к поставке продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем порядка 3,5 млн тонн в год. Это нефть и нефтепродукты", - сказал Магауов.

Он отметил, что половину из указанного объема может составлять нефть, еще половину - темные нефтепродукты как сырье для нефтепереработки.

"Сейчас мы речь ведем именно о механизме: индикативные балансы, графики поставки, обязательства сторон. То есть регулятивный механизм, чтобы эти поставки были произведены. А коммерческие детали - кто будет продавать, по какой цене - это вопрос следующего этапа", - пояснил вице-министр.