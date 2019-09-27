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Кризис на Украине
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МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

В это число входят недостатки в правовой базе, повсеместная коррупция и значительная часть экономики, где доминируют "неэффективные государственные предприятия или олигархи", отметили в Международном валютном фонде
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© AP Photo/Evgeniy Maloletka

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) констатировал широкое распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины. Об этом говорится в отчете по итогам работы миссии МВФ, который в пятницу опубликован на сайте организации.

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"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в отчете. Подчеркивается, что темпы роста остаются чрезмерно низкими для того, чтобы существенно сократить разрыв между уровнями доходов на Украине и в соседних странах. На очень низком уровне - только 20% от среднего показателя для Европейского союза - остается ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности).

Отмечается, что создание в стране новых институтов по борьбе с коррупцией не дало "ощутимых результатов". Низкий уровень инвестиций из-за плохих условий ведения бизнеса ограничивает рост продуктивности, создание рабочих мест в частном секторе, и в результате многие украинские работники ищут возможность трудоустроиться за рубежом, подчеркивается в заявлении.

В МВФ резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

В новость были внесены изменения (9:09 мск) - обновлен заголовок

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